Maran: “Palermo e Venezia hanno organici importanti. Il Monza ha un potenziale incredibile”

Rolando Maran, ex allenatore di Catania e Brescia tra le altre, è stato intervistato per TMW e ha parlato del campionato di Serie B, citando il Palermo tra gli organici più forti della categoria.

“La Samp mi sembra destinata a risalire, lo Spezia pure – afferma – . Il Modena ha abbinato esperienza con mentalità. Palermo e Venezia hanno organici importanti come il Monza, che ha un potenziale incredibile“.

“Anche il Bari ha tutto per fare bene. Ma la Serie B è un campionato dai mille risvolti. Trovare delle squadre in un periodo o in un altro può cambiare la fase del tuo campionato. La classifica cambia spesso”, conclude.







