“Mi manda Monastra”, la puntata del 29 ottobre \ VIDEO
Il momentaccio del Palermo che perde due partite di fila senza segnare un gol è al centro della trasmissione “Mi manda Monastra”, condotta dal direttore di Stadionews Guido Monastra con Roberto Parisi. La squadra è retrocessa al quinto posto della classifica, ha perso la serenità e dopo la pessima sconfitta di Catanzaro è stato sovrastato dal Monza che ha vinto con pieno merito al Barbera.
Ospite della trasmissione Massimo Minutella, popolare uomo di spettacolo che fra le altre cose è stato speaker allo stadio per alcuni anni durante la presidenza di Maurizio Zamparini. Appuntamento come sempre dalla ristobottega “L’angolo di Porticello” di via delle Alpi. La trasmissione va in onda sui siti e sulle pagine Facebook di Stadionews, BlogSicilia e RadioTime.
Portate in Trasmissione Inzaghi per farci spiegare un po di cose.