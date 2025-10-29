"Mi manda Monastra", la puntata del 29 ottobre \ VIDEO ​​



Il momentaccio del Palermo che perde due partite di fila senza segnare un gol è al centro della trasmissione “Mi manda Monastra”, condotta dal direttore di Stadionews Guido Monastra con Roberto Parisi. La squadra è retrocessa al quinto posto della classifica, ha perso la serenità e dopo la pessima sconfitta di Catanzaro è stato sovrastato dal Monza che ha vinto con pieno merito al Barbera.

Difficoltà di manovra, pochi palloni per gli attaccanti, confusione a centrocampo, condizione atletica non particolarmente brillante, troppo nervosismo in campo e scarsa reazione dopo il gol subito nel primo tempo: sono questi i principali argomenti esaminati.

Ospite della trasmissione Massimo Minutella, popolare uomo di spettacolo che fra le altre cose è stato speaker allo stadio per alcuni anni durante la presidenza di Maurizio Zamparini. Appuntamento come sempre dalla ristobottega “L’angolo di Porticello” di via delle Alpi. La trasmissione va in onda sui siti e sulle pagine Facebook di Stadionews, BlogSicilia e RadioTime.