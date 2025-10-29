Sambenedettese–Ascoli in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Coppa Italia Serie C ​​

Sambenedettese–Ascoli in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Coppa Italia Serie C

Redazione 29/10/2025 13:54

È tempo di derby nelle Marche! La Sambenedettese ospita l’Ascoli nella gara valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie C 2025. L’incontro, in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, promette emozioni e un’atmosfera caldissima sugli spalti.

La Sambenedettese, trascinata dal pubblico di casa, punta al colpaccio per continuare il proprio percorso nella competizione. L’Ascoli , invece, cercherà di imporsi con esperienza e qualità per staccare il pass verso gli ottavi.

📅 Data: mercoledì 29 ottobre 2025
🕒 Orario: 15:00
🏟️ Stadio: Comunale “Riviera delle Palme”, San Benedetto del Tronto
📺 Diretta TV: Sky Sport (canale 251)
💻 Streaming: Sky Go e NOW



📺 Sambenedettese–Ascoli in diretta tv e streaming

La sfida tra Sambenedettese e Ascoli sarà trasmessa in diretta su Sky Sport (canale 251) a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 29 ottobre.

Gli abbonati Sky potranno inoltre seguire la gara in streaming su Sky Go, disponibile per dispositivi mobili, tablet e PC.
Chi non possiede un abbonamento satellitare potrà invece guardare l’incontro su NOW, la piattaforma online di Sky che trasmette tutti gli eventi sportivi live.

