Palermo, la Primavera è fuori dalla Coppa Italia: l'Entella passa 3 - 0 ​​

Continua il momento difficile della Primavera del Palermo: la squadra di Del Grosso cade contro l’Entella, incassando una sconfitta che sancisce l’eliminazione dei rosanero dalla Coppa Italia Primavera già ai trentaduesimi di finale.

La partita si decide in appena due minuti del primo tempo: al 2o’ è Riolfi ad aprire le marcature, mentre al 22’ Demme firma il raddoppio. Al 23′ del secondo tempo il gol del 3-0 di Matei chiude di fatto la contesa e condanna il Palermo alla quinta sconfitta nelle ultime sei gare.

I giovani rosanero avranno l’occasione per riscattarsi domenica 2 novembre al “Pasqualino” di Carini, dove ospiteranno l’Avellino, attualmente secondo in classifica. Calcio d’inizio fissato per le ore 10.30.







