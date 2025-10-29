Pescara, Vivarini: "Col Palermo sarà una gara di livello assoluto" ​​

Vincenzo Vivarini, tecnico del Pescara, è intervenuto in conferenza stampa al termine del pareggio casalingo contro l’Avellino. L’allenatore biancazzurro ha commentato la prestazione dei suoi e ha parlato anche della prossima sfida, in programma al “Barbera” contro il Palermo, reduce dalla pesante sconfitta per 0-3 con il Monza.

“Siamo in una situazione di emergenza, ma dobbiamo continuare a migliorare. Ora ci aspetta il Palermo, per una partita di livello assoluto. Contro l’Avellino mi è piaciuta la grinta e la determinazione della squadra”, ha dichiarato Vivarini.

La gara tra Palermo e Pescara si disputerà sabato 1° novembre alle ore 19.30, in concomitanza con i festeggiamenti per i 125 anni di storia del club rosanero.







