Palermo – Monza 0 – 3, le pagelle dei quotidiani
Una pesante sconfitta quella del Palermo contro il Monza, con i rosa che hanno avuto serie difficoltà. Molti voti sotto la sufficienza nei giornali sportivi di oggi.
I voti:
Giornale di Sicilia: Joronen 6; Pierozzi 5, Peda 5, Ceccaroni 5; Diakité 5,5, Segre 5 (19’ st Corona 6), Ranocchia 5 (32’ st Blin sv), Gomes 5,5 (10’ st Palumbo 5), Augello 5 (32’ st Vasic ng); Le Douaron 5 (19’ st Brunori 5), Pohjanpalo 5
Gazzetta dello Sport: Joronen 6,5; Pierozzi 5,5, Peda 5, Ceccaroni 5,5, Diakité 5,5, Segre 5 (dal 19’ s.t. Brunori 5,5), Ranocchia 5 (dal 32’ s.t. Blin s.v.), Gomes 5,5 (dal 10’ s.t. Palumbo 5,5), Augello 5 (dal 32’ s.t. Vasic s.v.); Pohjanpalo 5, Le Douaron 5 (dal 19’ s.t. Corona 5,5)
Corriere dello Sport: Joronen 6; Pierozzi 5, Peda 5,5, Ceccaroni 5; Diakitè 6 Segre 5 (19′ st Corona 6) Ranocchia 6 (32′ st Blin sv) Gomes 5 (10′ st Palumbo 6) Augello 5 (32′ st Vasic 6); Pohjanpalo 5 Le Douaron 5,5 (19′ st Brunori 5)