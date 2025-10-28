Palermo - Monza 0 - 3 LE PAGELLE / Suona l'allarme, si salvano in pochi ​​

Il Monza vince comodamente a Palermo per una semplice ragione: è molto più forte, almeno per ora e la sua vittoria non può essere messa in discussione. Il problema è che questa sconfitta, magari anche programmabile, fa il paio con quella ingiustificabile di Catanzaro. E così il Palermo retrocede al quinto posto e può solo consolarsi con la frenata del Modena che lascia la vetta non troppo distante.

Però l’allarme è suonato: Le prima quattro della classifica sono Modena, Monza, Cesena e Frosinone e con nessuna di queste il Palermo è riuscito a vincere: e tre su quattro le ha giocate in casa.

C’è poco da salvare in questa gara, sicuramente la prima mezz’ora fatta di impegno, voglia di fare la partita e una buona dose di agonismo. Ma in realtà il Palermo ha costruito ancora una volta poco e quando il Monza ha pigiato sull’acceleratore ha fatto a fette tutta la retroguardia (orfana di Bani, che però potrebbe giocare domenica). È stato brutto l’atteggiamento dopo lo svantaggio: il Palermo non ha reagito, non ha mai messo in difficoltà il Monza e deve ringraziare Joronen se il passivo non è stato ancora più pesante. Ma uno 0 a 3 in casa è una ferita troppo grossa per derubricarla in incidente di percorso.







Qualche riflessione, nei prossimi giorni, andrà fatta sulla formazione iniziale: figlia di un turn over molto approssimativo oppure ci sono altri motivi: Palumbo in panchina, come Brunori che evidentemente non dà garanzie: un centrocampo che fatica a trovare gli equilibri e un attacco che produce poco. L’azzardo di Inzaghi, che ha chiuso con tre punte di ruolo, non ha pagato e onestamente non ci potevano essere dubbi.

PALERMO: Joronen 7, Pierozzi 5, Peda 5, Ceccaroni 6; Diakité 6, Segre 5 (dal 19′ s.t. Corona 5,5), Ranocchia 5 (dal 32′ s.t. Blin s.v.), Gomes 5 (dal 10′ s.t. Palumbo 5), Augello 5 (dal 32′ s.t. Vasic s.v.); Le Douaron 5 (dal 19′ s.t. Brunori 5), Pohjanpalo 5.

MONZA: Thiam 6,5, Izzo 7 (dal 35′ s.t Delli Carri s.v.), Ravanelli 6,5, Lucchesi 6,5; Birindelli 6,5 (dal 40′ s.t. Carboni s.v.), Obiang 7, Pessina 7, Azzi 8; Keita 6 (dal 15′ s.t. Colpani 7), Ciurria 7 (dal 40′ s.t. Brorsson s.v.); Mota 7 (dal 35′ s.t. Maric s.v.).

Joronen 7: Una parata meravigliosa su conclusione ravvicinata di Obiang diretta all’incrocio dei pali. Poteva essere un bel segnale e invece dopo pochi minuti deve inchinarsi a Dani Mota senza alcuna responsabilità. Forse può fare di più sul gol di Izzo ma non si aspettava una simile dormita dei compagni. Evita un gol bloccando Azzi che gli si presenta solo ma nel “replay”, cinque minuti, più tardi, Azzi lo beffa.

Pierozzi 5: Molto dinamismo all’inizio, fa il “braccetto” ma prova anche a spingere, in coppia con Diakitè. Il gol di Dani Mota ce l’ha sulla coscienza perché è lui a tenere in gioco l’avversario sul lancio del portiere. In precedenza aveva “collaborato” con Gomes a un errore grave in fase di impostazione che ha portato Azzi a creare una pericolosissima palla gol.

Peda 5: Non è facile difendere contro un Monza veloce e cinico in attacco ma sul gol si fa sorprendere in velocità da Dani Mota: aveva tenuto una posizione corretta, quasi sulla linea di centrocampo, ma non si è accorto della posizione del compagno. Un buon recupero su Colpani, a metà ripresa, evita un altro gol in contropiede.

Ceccaroni 6: Strepitoso salvataggio difensivo per rimediare a un errore di tutta la squadra, un intervento che vale un gol. Dopo un paio di partite abuliche era sembrato un po’ più pimpante fisicamente e più disponibile a tentare l’avventura in avanti, anche sullo 0 a 0. È pericoloso di testa su un calcio d’angolo di Ranocchia.

Diakité 6: Cavallo pazzo, nel senso che morde le caviglie di tutti, non lesina impegno e fa anche qualche buona giocata. Il problema è la qualità, quando penetra in area da destra dopo un bel recupero: deve passarla di piatto a Pohjanpalo ma colpisce troppo forte.

Segre 5: Anche lui parte bene, con il Palermo che fa la partita lui cerca di fare bene sia la fase di copertura che gli inserimenti in avanti. Dopo il gol del Monza fa fatica a restare in partita. Anche lui sta a guardare sul raddoppio monzese e con il passare dei minuti aumenta il suo nervosismo.

(dal 19′ s.t. Corona) 5,5: Dieci minuti per cercare di “svegliare” la partita ma è solo una vampata.

Ranocchia 5: Anche lui comincia con grande “garra”, dà l’impressione di voler spegnere le critiche sul suo conto ma nella distribuzione del gioco troppo spesso è impreciso. Non si può discutere l’impegno ma è ancora lontano da quello che gli chiede la squadra.

Gomes 5: Non va molto oltre l’ordinaria amministrazione, non basta. In più commette un errore grave in fase di disimpegno che consente ad Azzi di partire in contropiede: rimedia Ceccaroni, altrimenti il voto sarebbe stato più basso. Nell’intervallo non riesce a scuotersi e così esce presto dal campo.

(dal 10′ s.t. Palumbo) 5: La sua prima opportunità per entrare nella partita arriva al 20′ della ripresa, palla comoda al limite dell’area per un tiro che finisce troppo alto sulla traversa. Nemmedno lui cambia la partita, non può essere questo il giocatore ammirato per anni da tutta la serie B: e bisogna capire perché.

Augello 5: Poco incisivo fin dall’inizio, forse perché preoccupato della fase difensiva. Il suo primo tempo scivola via senza sussulti. La ripresa va anche peggio perché sul gol di Izzo si fa sorprendere su una palla tutto sommato non imprendibile. Il suo primo cross degno di nota arriva al 70esimo.

Le Douaron 5: I primi 20′ sono molto buoni, difende palloni, va in dribbling sugli avversari, sembra un altro giocatore rispetto alle sue ultime esibizioni. Con il passare dei minuti però si va spegnendo e il suo apporto diventa approssimativo. Nei suoi 20 minuti della ripresa poteva anche non esserci e non sarebbe cambiato nulla.

(dal 19′ s.t. Brunori) 5: Il capitano, almeno per il momento, non è nelle condizioni fisiche e mentali per cambiare una partita dalla panchina. E anche lui sembra esageratamente nervoso. Entra nel tabellino a tre minuti dalla fine per un tiro a giro che termina alto, poteva fare meglio.

Pohjanpalo 5: Sfiora il gol su un tiro cross che viene deviato da un difensore e rischia di ingannare Thiam. Il resto è il solito bollettino, tanto lavoro di disturbo ma poche palle degne di nota.

