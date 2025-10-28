Palermo – Monza, il dato degli spettatori al “Barbera”
Sono 26.679 i biglietti emessi per Palermo–Monza, gara valida per il turno infrasettimanale della 10ª giornata di Serie B. Un dato comunque significativo, considerando la disputa in un giorno lavorativo, ma inferiore rispetto alle ultime uscite casalinghe.
Il record stagionale appartiene alla sfida contro il Modena, quando furono 32.922 gli spettatori presenti sugli spalti del “Renzo Barbera”. Numeri un po’ più vicini, ma non superiori, a quelli registrati nel match d’esordio contro la Reggiana, che aveva fatto segnare 30.868 presenze.
Resta invece imbattuto — seppur in un contesto diverso — il primato dell’amichevole di lusso contro il Manchester City, quando vennero staccati 34.665 biglietti.
Col Pescara in 10mila…