Mobility Expo by SM, trasloco "forzato" a Piazza Castelnuovo: ed è polemica ​​

Si svolgerà nell’area pedonale di Piazza Castelnuovo, invece che in Piazza Verdi, l’edizione 2025 del Mobility Expo by SM. Solo ieri – nonostante la richiesta al Suap sia stata presentata lo scorso 20 marzo e da questa trasmessa alla Soprintendenza il 6 ottobre – è stata notificato il veto per esporre all’ombra del Teatro Massimo concedendo l’altra importante area della città.

Singolare che lo scorso anno era accaduto esattamente il contrario, ma almeno la variazione era stata disposta con sufficiente anticipo. Di contro lo spostamento in Piazza Castelnuovo offre l’opportunità di avere spazio per i test drive degli stessi 20 modelli di 10 brand che saranno in passerella, presentati dalle concessionarie: Astercar (Kia), Nuova Sicilauto (Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia), R.Star (Omoda/Jaecoo), Stellantis & You (Citroen, Leapmotor, Opel, Peugeot).

La seconda edizione del Mobility Expo verrà inaugurata alle ore 10 di venerdì 31 dall’Assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti. Seguirà la tavola rotonda su “Mobilità, infrastrutture e innovazione nei trasporti” alla quale parteciperà, fra gli altri, l’Assessore Regionale alle Infrastrutture On. Alessandro Aricò. L’esposizione open air sarà aperta giorno e notte







Mobility Expo è organizzato dalla rivista Sicilia Motori con il Patrocinio del Comune di Palermo e ANAV Sicilia (Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) ed il supporto di Automobile Club Palermo e Sais Autolinee. Il personale delle Concessionarie partecipanti oltre ad illustrare ai visitatori le caratteristiche delle nuove proposte, offrirà l’opportunità di test drive e chi poi si recherà presso gli show room potrà beneficiare di interessanti offerte promozionali riservate ai visitatori del Mobility Expo.

L’agenzia di stampa Italpress ed il gruppo Giornale di Sicilia con quotidiano, televisione e radio sono media partner della manifestazione.