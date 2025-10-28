Bianco: "Nell'ultima ora c'è stata una sola squadra. Inzaghi migliore della categoria" ​​

Parla Paolo Bianco. Il tecnico del Monza è intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto dai brianzoli contro il Palermo al “Barbera” con un netto 0-3. Comprensibilmente soddisfatto della prestazione, Bianco ha però invitato tutti a restare con i piedi per terra.

“Siamo ancora troppo lontani da quello che può essere un sogno per tutti. Ora dobbiamo restare calmi e pensare alla prossima contro lo Spezia – ha dichiarato –. Vincere a Palermo con tre gol di scarto e senza subire reti è un risultato importante. Temo di essere stato travisato: Inzaghi, insieme a Stroppa, è il migliore della categoria. Lo stimo molto, come stimo il Palermo e il suo stadio”.

L’allenatore biancorosso ha poi analizzato l’andamento della gara: “Non siamo partiti benissimo, nella prima mezz’ora il Palermo ha avuto supremazia territoriale, anche se senza creare vere occasioni. Nell’ultima ora di gioco, però, c’è stata solo una squadra in campo. Veniamo da una retrocessione difficile, con appena 18 punti in Serie A, e siamo soltanto alla decima giornata: la strada è ancora lunga”.







Infine, Bianco ha voluto rivolgere un pensiero ai tifosi: “Li abbraccio e li ringrazio. Sin dal primo giorno ho percepito grande stima da parte loro: si è creato un bel feeling e un rapporto molto aperto”.

