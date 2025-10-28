Joronen: “Siamo incazzati, ma dobbiamo rimanere mentalmente disciplinati”
“Dobbiamo essere mentalmente disciplinati in questi momenti. Ma ovviamente siamo incazzati“. Sono le parole di Jesse Joronen, intervenuto in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta per 3-0 contro il Monza.
“Non è sufficiente per una squadra come il Palermo, per questa tifoseria – dice il portiere rosanero -. Tre gol contro non va bene per il portiere e per il gruppo, dobbiamo riuscire a invertire questa situazione”.
“Non riesco ad analizzare la partita, mentre gioco sono troppo concentrato. Sabato, però, sarà una gara importantissima per tanti motivi. Questa squadra è piena di leader e giocatori fortissimi, è un orgoglio giocare qui. Cerchiamo sempre di mettere tutto, ma dobbiamo essere squadra anche nei momenti difficili”.