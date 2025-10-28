Joronen: "Siamo incazzati, ma dobbiamo rimanere mentalmente disciplinati" ​​

“Dobbiamo essere mentalmente disciplinati in questi momenti. Ma ovviamente siamo incazzati“. Sono le parole di Jesse Joronen, intervenuto in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta per 3-0 contro il Monza.

“Non è sufficiente per una squadra come il Palermo, per questa tifoseria – dice il portiere rosanero -. Tre gol contro non va bene per il portiere e per il gruppo, dobbiamo riuscire a invertire questa situazione”.

“Non riesco ad analizzare la partita, mentre gioco sono troppo concentrato. Sabato, però, sarà una gara importantissima per tanti motivi. Questa squadra è piena di leader e giocatori fortissimi, è un orgoglio giocare qui. Cerchiamo sempre di mettere tutto, ma dobbiamo essere squadra anche nei momenti difficili”.







