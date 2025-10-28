Inzaghi: "I ragazzi erano arrabbiati e dispiaciuti, soltanto la vittoria può farci ripartire" ​​

Un brutto martedì per il Palermo che crolla in casa contro il Monza e perde la seconda partita di fila. Inzaghi si è detto “dispiaciuto per il punteggio. Se vediamo i numeri della partita è assurdo, abbiamo preso gol da un rinvio. Dopo otto partite non eravamo dei fenomeni, adesso non siamo scarsi”.

“Tutti abbiamo capito che non esistono corazzate, ci sono squadre con giocatori di Serie A che sono più pronte – spiega il tecnico -. Dobbiamo dare tutti di più, io per primo. Mancano ancora 29 partite, penso che ci sarà da divertirsi e di avere una squadra forte”.

L’allenatore torna sullo scorso match. “Oggi è una sconfitta diversa da Catanzaro, lì mi ero arrabbiato molto. La squadra ha cercato di dare tutta se stessa. Speriamo di regalare sabato la vittoria. Quando non ottieni risultati l’allenatore si deve mettere in discussione e pensare come migliorare la squadra”.







“Non c’è stata una reazione al gol perché pensavamo di andare in vantaggio noi. Non penso che campare scuse serva, bisogna fare i complimenti al Monza. Ci rivedremo fra 20 partite e vedremo dove saremo. I ragazzi erano molto arrabbiati e dispiaciuti: a un pubblico del genere vorresti regalare sempre vittorie”.

“Non ho tempo di farmi vedere troppo affranto, devo cercare di capire cosa non sta andando. Devo far giocare la gente più fresca mentalmente. Solo la vittoria ci può far ripartire, la squadra tornerà a fare quello che ha fatto nelle prime otto giornate”, conclude.

