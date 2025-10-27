Breda: "Il Palermo deve ancora trovare la giusta identità" ​​

Roberto Breda, ex allenatore di Ternana e Salernitana, è stato intervistato per TMW e ha parlato del campionato di Serie B, sottolineando come il Palermo, secondo lui, non abbia ancora trovato la giusta fisionomia.

“Il Monza sembra stia trovando continuità. Il Palermo deve ancora trovare la giusta identità, non vedo ancora una squadra di Inzaghi. E il Modena merita i complimenti”, afferma Breda.

Martedì 28 ottobre è in programma la sfida tra il Palermo e il Monza. I rosanero avranno quindi l’occasione per riscattare la sconfitta di Catanzaro, che ha scaturito le prime critiche stagionali.







