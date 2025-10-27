GdS - "Palermo, l'allarme è suonato. Ora servono i nervi saldi" ​​

“Il motore s’è inceppato. All’improvviso. E l’allarme non va sottovalutato“. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia commenta la sconfitta del Palermo a Catanzaro, sottolineando come al “Ceravolo” si sia vista la sorella brutta della squadra che aveva dettato legge nella primissima parte di campionato.

Il Palermo non corre più come faceva all’inizio, fatica a trovare soluzioni negli ultimi venti metri e adesso concede anche qualcosa in difesa. L’alibi degli infortuni può reggere, ma fino a un certo punto. Meglio farsi delle domande e imporsi riflessioni. Per superare il primo momento di difficoltà serviranno nervi saldi, calma e anche soluzioni alternative in campo.

La squadra appare un po’ monotematica e troppo legata alle giocate dei singoli. Siccome alcuni di questi stanno mancando – Palumbo, Brunori – ecco che per gli altri diventa più facile contenere il Palermo e poi, magari sorprenderlo. I rosanero hanno però le risorse per uscire da questo mini tunnel.







