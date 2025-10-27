“Mi manda Monastra” oggi alle 14.00 su Facebook e sul sito. Ospite Tony Sperandeo ​​

Una sconfitta, quella di Catanzaro, brutta e dolorosa, ma c’è un altro scontro diretto casalingo, contro il Monza, nel turno infrasettimanale che può rilanciare il Palermo o aprire una mini crisi. Saranno tantissimi gli argomenti trattati durante “Mi manda Monastra”, la popolare trasmissione condotta dal direttore di Stadionews Guido Monastra con Roberto Parisi in onda a partire dalle ore 14 dalla Ristobottega “L’Angolo di Porticello”, in via delle Alpi (angolo viale delle Magnolie) a Palermo.

Ad accendere ulteriormente la trasmissione ci sarà la verve del popolare attore Tony Sperandeo, che sarà l’ospite della settimana e che promette un vero e proprio show. “Mi manda Monastra” è prodotta in collaborazione da Stadionews, BlogSicilia e Radio Time ed è visibile sulle pagine Facebook e sui siti delle tre testate.

Come sempre, ci sarà la possibilità di interagire da casa con commenti e domande. Proveremo a capire la probabile formazione del Palermo, che potrebbe cambiare in almeno tre elementi.







