Il Catania vola, Toscano: “Complimenti anche ai tifosi, hanno giocato insieme a noi”

Quarta vittoria di fila per il Catania, ma soprattutto secondo big match di fila vinto al “Massimino”. L’ultima sconfitta risale al 14 settembre e ora i rossazzurri sono secondi in classifica. Insomma, un periodo d’oro, ma Domenico Toscano ci tiene a mantenere i piedi per terra.

“Bisogna essere contenti della crescita che sta avendo la squadra – dice Toscano dopo la vittoria col Benevento – . È stato un buon Catania per maturità e adattabilità alla partita. Dobbiamo migliorare nella capacità di chiudere le partite, nella gestione dei momenti sul piano tecnico, serve più personalità specialmente in queste gare. I complimenti li rivolgo anche al pubblico, perché i tifosi hanno giocato insieme a noi“.

“Siamo ancora all’undicesima giornata. Se vuoi rimanere lassù, la costanza e resistenza mentale saranno di fondamentale importanza. Bisogna dare importanza ad ogni allenamento e partita. I numeri li guardo poco, ad oggi”, afferma.







