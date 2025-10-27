Il Trapani torna a vincere, Aronica: "Gruppo importante, con grandi valori" ​​

Il Trapani è tornato a vincere dopo la sconfitta contro l’Atalanta U23. I granata hanno battuto l’Audace Cerignola e ‘vedono’ la zona playoff, lontana tre punti. Salvatore Aronica ha espresso soddisfazione nonostante qualche critica.

“Mi dispiace dover sempre sottolineare gli aspetti negativi, quando abbiamo conquistato 19 punti, un risultato importante – dice Aronica – . Dopo 20 minuti il Trapani era in vantaggio di due gol. È normale che una squadra che deve recuperare tenti di rientrare in partita, costringendoci ad abbassarci e a giocare nella nostra metà campo, con una pressione maggiore e motivazioni extra”.

“Abbiamo costruito, insieme al presidente e al direttore, un gruppo importante, con grandi valori, plasmato in ritiro – continua – . Non possiamo essere pienamente soddisfatti, ma questo gruppo dimostra ogni domenica, anche nelle difficoltà, di essere pronto a rimboccarsi le maniche”.







