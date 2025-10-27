Sonzogni: “A Palermo la gente vive di calcio, le pressioni sono più alte rispetto a Monza”

Giuliano Sonzogni, doppio ex di Palermo e Monza, è stato intervistato per MonzaNews e ha parlato del big match tra due squadre in programma martedì 28 ottobre, alle ore 20.30, allo stadio “Renzo Barbera”.

“È una partita tra due squadre forti e candidate alla promozione in Serie A. Parliamo però di due piazze completamente diverse: a Palermo la gente vive di calcio e le pressioni sono molto più alte rispetto a Monza. Sicuramente i rosanero giocheranno per vincere, anche perché in quella piazza non verrebbero perdonati un pareggio o una sconfitta casalinga”.

“Il Monza, al contrario del Palermo, arriva da tre vittorie consecutive e sa di dover affrontare una trasferta difficile. Non avere le stesse pressioni dei rosanero può essere un vantaggio. Siamo ancora all’inizio del campionato e la Serie B è lunga e imprevedibile. Il Palermo, in due anni, ha investito molto: lo scorso anno non è riuscito a centrare la promozione e quest’anno è chiamato a fare un campionato di vertice. Se hanno scelto Inzaghi in panchina, è perché l’obiettivo è chiaro: la Serie A“.







