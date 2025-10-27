Mantova, Possanzini in bilico: si valuta Corini come possibile sostituto
Il Mantova attraversa un momento difficile: cinque sconfitte e due pareggi nelle ultime sette gare di campionato rappresentano un bottino troppo magro per la squadra di Davide Possanzini che, alla luce dei risultati deludenti, è ora in bilico sulla panchina virgiliana.
Tuttavia, considerando i tempi ristretti imposti dal turno infrasettimanale, Possanzini dovrebbe restare alla guida del Mantova almeno per la prossima sfida contro il Catanzaro, una partita già decisiva per il futuro della squadra. Solo dopo quel match la società valuterà se procedere con eventuali cambiamenti.
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, in caso di esonero il principale candidato alla successione sarebbe Eugenio Corini. L’ex tecnico del Palermo è libero dopo la breve esperienza alla Cremonese, durata appena un mese nella scorsa stagione.
