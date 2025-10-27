Palermo – Monza, le probabili formazioni: due dubbi per Inzaghi

(AGGIORNATO IL 27 OTTOBRE, ORE 11.29). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Monza, match valido per la 10a giornata della Serie B 2025/26 (appuntamento martedì 28 ottobre, alle ore 20.30, stadio “Renzo Barbera” di Palermo):

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Diakité, Segre (Gomes), Ranocchia, Augello; Palumbo, Brunori (Le Douaron); Pohjanpalo.

Indisponibili: Bani, Gyasi







Squalificati: /

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Pessina, Colombo, Azzi; Colpani, Keita; Dany Mota.

Indisponibili: Alvarez, Petagna, Brorsson, Antov, Forson

Squalificati: /

Inzaghi potrebbe apportare un paio di modifiche all’undici iniziale rispetto alla sconfitta di Catanzaro. L’allenatore sta valutando il ritorno di Brunori dal primo minuto e l’inserimento di forze fresche a centrocampo. Restano indisponibili Bani e Gyasi.

DIFESA

Tra i pali sarà confermato Joronen. In difesa, Inzaghi dovrebbe riproporre lo stesso terzetto visto a Catanzaro: Pierozzi sul centrodestra, Peda al centro e Ceccaroni sul centrosinistra.

CENTROCAMPO

Sulle corsie esterne dovrebbero agire Diakité e Augello, entrambi favoriti su Bereszyński, al momento più indietro nelle gerarchie. In mezzo al campo restano invece alcuni dubbi: Gomes insidia Ranocchia e Segre per una maglia da titolare.

ATTACCO

Resta il consueto ballottaggio tra Brunori e Le Douaron. Inzaghi potrebbe puntare sul capitano dal primo minuto, come già accaduto in tutte le gare casalinghe. Palumbo e Pohjanpalo, invece, appaiono sicuri di una maglia da titolare.

