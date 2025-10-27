Palermo - Monza, arbitra Sacchi: statistica 'curiosa' con i rosanero ​​

Sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata a dirigere Palermo–Monza, gara valida per il turno infrasettimanale della decima giornata di Serie B, in programma martedì 28 ottobre alle ore 20.30 allo stadio “Renzo Barbera”.

Un dato curioso accompagna l’arbitro: nelle cinque partite finora dirette ai rosanero, il Palermo ha sempre pareggiato. L’ultimo precedente risale alla stagione 2023/24, quando i siciliani non andarono oltre lo 0-0 in casa contro il Cosenza.

Nella stagione 2018/19, invece, arrivarono due pareggi casalinghi: 2-2 contro il Cittadella e 1-1 contro il Brescia. I restanti due confronti, entrambi terminati 1-1, risalgono alla stagione precedente: a Cesena e in casa contro il Parma.







Sacchi sarà coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Yoshikawa. Il quarto uomo sarà Gemelli, mentre al VAR ci sarà Di Paolo, con Monaldi in qualità di AVAR.

La designazione completa

PALERMO – MONZA h. 20:30

SACCHI J. L.

MASTRODONATO – YOSHIKAWA

IV: GEMELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MONALDI

LEGGI ANCHE

PALERMO, TRE ‘NODI’ DA SCIOGLIERE