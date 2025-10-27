Serie A, la Juventus ha deciso: Tudor verrà esonerato. Tre nomi in pole per sostituirlo ​​

Igor Tudor non sarà più l’allenatore della Juventus. La decisione è maturata dopo una serie di risultati negativi, culminati con la sconfitta per 1-0 contro la Lazio.

I bianconeri non vincono dal 13 settembre, quando superarono l’Inter in un pirotecnico 4-3. Da allora, la squadra ha faticato a ritrovare continuità, spingendo la società a optare per il cambio in panchina. Manca soltanto l’annuncio ufficiale.

Secondo quanto riportato da Sos Fanta, tre sarebbero i principali candidati a raccogliere l’eredità di Tudor: Luciano Spalletti, Roberto Mancini e Raffaele Palladino. Tuttavia, non sono esclusi nomi a sorpresa.







In attesa di una decisione definitiva, contro l’Udinese la Juventus sarà affidata a una soluzione interna, probabilmente Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen. Le prossime ore saranno decisive per il futuro della panchina bianconera.

