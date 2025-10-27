"Mi manda Monastra", la puntata del 27 ottobre / VIDEO ​​

Una sconfitta, quella di Catanzaro, brutta e dolorosa, ma c’è un altro scontro diretto casalingo, contro il Monza, nel turno infrasettimanale che può rilanciare il Palermo o aprire una mini crisi.

Tantissimi argomenti trattati durante “Mi manda Monastra”, la popolare trasmissione condotta dal direttore di Stadionews Guido Monastra con Roberto Parisi dalla Ristobottega “L’Angolo di Porticello”, in via delle Alpi (angolo viale delle Magnolie) a Palermo.

Ad accendere ulteriormente la trasmissione il popolare attore Tony Sperandeo, ospite della settimana. “Mi manda Monastra” è prodotta in collaborazione da Stadionews, BlogSicilia e Radio Time ed è visibile sulle pagine Facebook e sui siti delle tre testate.