Palermo - Monza, lontani i numeri record del "Barbera": il dato spettatori aggiornato ​​

Sono 23.682 i titoli già emessi per Palermo-Monza, gara valida per il turno infrasettimanale della decima giornata di Serie B. Un dato importante ma finora lontano dalle prime sfide stagionali al “Barbera”, quando il pubblico ha sempre superato quota 30 mila spettatori.

A 24 ore dal fischio d’inizio, è difficile immaginare che si possa raggiungere quella soglia, anche a causa della sconfitta di Catanzaro nell’ultimo turno, che ha leggermente raffreddato l’entusiasmo attorno alla squadra di Pippo Inzaghi, e del turno infrasettimanale di martedì sera.

Il record stagionale resta quello stabilito nella sfida contro il Modena, con 32.922 tifosi presenti sugli spalti. Nel primo turno infrasettimanale della stagione, quello contro il Venezia, erano stati 31.933 a riempire lo stadio.







L’obiettivo, ora, è quantomeno avvicinarsi al dato della prima gara casalinga contro la Reggiana, finora il più basso, ma comunque sopra quota 30 mila (30.868 presenze).

