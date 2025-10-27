Palermo Futsal Club, +3 in trasferta: vittoria nel derby cittadino contro la Merlo C5 ​​

Il Palermo Futsal Club torna al successo e lo fa ancora una volta lontano dalle mura amiche del Tocha Stadium. Vittoria importante in trasferta nel derby cittadino contro la Merlo C5, con il risultato finale di 2-4. A segno Gennaro, autore di una splendida tripletta, e Sujon.

Primo tempo

La prima frazione di gioco si apre con un Palermo subito propositivo nella metà campo avversaria. Mister Gentile si affida al quintetto iniziale composto da Raccampo, Chinnici, Nicchia, Sujon e Gennaro. Proprio dai piedi di Nicchia nasce il primo gol, finalizzato da Gennaro, che da vero opportunista insacca sottoporta battendo il portiere avversario.

I rosanero continuano a spingere alla ricerca del raddoppio, ma si scontrano più volte contro un super Daniele Federico, decisivo con diversi interventi. Il Palermo flirta con il gol ma spreca troppo, mentre Raccampo è attento nel neutralizzare le ripartenze avversarie, in particolare sull’imprevedibile Catalano. Gli ingressi dalla panchina non cambiano l’inerzia del match, e il primo tempo si chiude con i rosanero avanti di una sola rete.







Secondo tempo

La ripresa si apre con il Palermo nuovamente vicino al raddoppio, ma ancora poco concreto sotto porta. Ne approfitta la Merlo C5, che trova il pareggio: Condori sfonda sulla destra e serve l’ex Franco, il cui tiro viene respinto da Raccampo, ma sulla ribattuta Catalano insacca a porta vuota.

Sulle ali dell’entusiasmo, la Merlo ribalta il risultato con un contropiede firmato Scafidi. Ma il Palermo non si arrende: Gennaro, ancora una volta imbeccato da Nicchia, trova il gol del 2-2. Il giovane classe 2005 continua a rendersi pericoloso con la sua velocità e cambi di direzioni. Pochi minuti più tardi Gennaro sigla il 2-3 completando la tripletta con un colpo di tacco spettacolare su assist di Chinnici.

Nel finale i rosanero difendono con ordine, grazie anche alle ottime prove di Lopes e Chinnici. A venti secondi dal termine è Sujon a chiudere definitivamente i conti, firmando il 2-4 e consegnando tre punti preziosissimi alla squadra di mister Gentile.

Prossimo appuntamento

Grande vittoria per il Palermo Futsal Club, che conquista tre punti fondamentali nello scontro diretto contro la Merlo C5 e sale così a quota sei punti in classifica. Prossimo appuntamento sabato 1 novembre, in casa contro il Pioppo Futsal, con fischio d’inizio alle 17:00. Al via anche la categoria U19 del Palermo Futsal Club. La squadra allenata dal duo Sujon-Lopes scende in campo mercoledì 19 ottobre contro i pari età del Pioppo Futsal alle ore 18:30.