Accardi invitato per il 125esimo: "Purtroppo non potrò essere al Barbera. Palermo è la mia casa" ​​

Andrea Accardi è uno degli ex Palermo invitati per la cerimonia del 125esimo compleanno del club: il difensore palermitano, in rosa dal tra il 2015 e il 2023 (in mezzo diverse stagioni in prestito in altri club) non potrà prendere parte all’evento perché impegnato con il suo club, la Pistoiese.

Accardi si è detto onorato per l’invito, promettendo di tornare presto al Barbera: “Aver ricevuto un invito così importante mi onora e mi riempie d’orgoglio – ha detto in una sua storia Instagram -.

“Purtroppo non potrò essere di persona al Barbera ma come ogni partita ed ogni evento sarò lì col cuore ed appena potrò sicuramente tornerò in quella che da sempre è stata la mia casa. La distanza ci divide ma non ci separa e non lo farà mai. Grazie per l’invito e grazie per avermi dato la possibilità di onorarti in ogni partita ed in ogni battaglia, per me sei e sarai sempre il mio magico Palermo”.







