Palermo fuori a testa alta e sfortunato nel finale. I rosanero sfiorano il pari all’ultimo secondo con il palo colpito da Moreo, dopo un match in cui gli uomini di Tedino (dopo un primo tempo sulla difensiva e chiuso sotto di un gol) sono riusciti a pareggiare l’iniziale vantaggio dei sardi. Al quarto turno accede il Cagliari che vince 2-1 grazie alla doppietta di Pavoletti. LE PAGELLE DEL MATCH

50′ s.t. – PALO PALERMO!!! Cross di Trajkovski per Moreo, che colpisce il palo di testa, poi Ceppitelli spazza via sulla linea dopo che il pallone colpisce la schiena di Cragno.-

48′ s.t. – CAGLIARI CHE SI MANGIA IL 3-1! Contropiede sardo e Castro che sul secondo palo manda alle stelle.

5 minuti di recupero

45′ s.t. – NESTOROVSKI!!! CHE OCCASIONE!!! Cross in area per il macedone, che ben appostato sul secondo palo manda incredibilmente sul fondo.

44′ s.t. – RAJKOVIC A UN PASSO DAL PARI! Palermo all’ultimo assalto: Nestorovski fa da sponda per Rajkovic, che si lancia in attacco e conclude con il sinistro. Cragno mette in angolo.

43′ s.t. – TRAJKOVSKI ANCORA PERICOLOSO!! Si accentra dalla sinistra e prova il tiro a giro sul secondo palo. Pallone fuori bersaglio ma non di molto.

42′ s.t. – TRAJKOVSKI! Incursione dalla sinistra, serie di dribbling, poi buon anticipo di Romagna che spazza via.

40′ s.t. – CAMBIO CAGLIARI: fuori Pavoletti, dentro Cerri.

39′ s.t. – Il Cagliari prova a gestire il finale di gara, sfruttando anche la freschezza del neo entrato Bradaric. I sardi trovano libero Lykogiannis sulla sinistra, pallone a lato.

36′ s.t. – IONITA. Tentativo di conclusione con il mancino da 25 metri: idea lodevole, ma pallone che si perde sul fondo.

34′ s.t. – CAMBIO CAGLIARI: fuori Cigarini, dentro Bradaric.

33′ s.t. – Iniziale incomprensione su una ripartenza di Salvi con Lykogiannis a terra, poi i rosanero restituiscono palla.

32′ s.t. – CAMBIO PALERMO: fuori Murawski, dentro Embalo.

30′ s.t. – Accenno di reazione del Palermo: conclusione di Jajalo dal limite, che però è facile preda per Cragno.

28′ s.t. – GOL CAGLIARI. PAVOLETTI. Il Palermo si salva dopo una serie di mischie in area, poi cross di Lykogiannis per Pavoletti sulla sinistra: l’attaccante viene lasciato completamente solo e a tu per tu con Brignoli lo batte con un tunnel da distanza ravvicinata.

26′ s.t. – Tiro di Cigarini murato dalla difesa del Palermo, che aspetta l’occasione buona per ripartire in contropiede. Cagliari che mantiene il possesso palla ma non riesce a sfondare.

23′ s.t. – Botta alla testa per Nestorovski: in campo lo staff medico rosanero.

22′ s.t. – Disimpegno complesso per il Palermo, con Rajkovic che colpisce male di testa e rischia anche l’autogol, ma Brignoli rimedia. Poi conclusione di Pavoletti deviata in angolo.

18′ s.t. – AMMONITO MURAWSKI. Fallo in ritardo su Barella.

18′ s.t. – Palermo aggressivo e pericoloso in contropiede: combinazione tra Trajkovski e Nestorovski, il quale vede il suo tentativo di cross deviato in angolo.

17′ s.t. – CAMBIO PALERMO: fuori Balogh, dentro Moreo. CAMBIO CAGLIARI: fuori Farias, dentro Sau.

15′ s.t. – Timide proteste del Cagliari per un presunto fallo di mano di Rajkovic, che però aveva controllato il pallone in area con il petto.

13′ s.t. – Gran giocata di Nestorovski: stop di petto e tiro dal limite. Pallone largo ma bella giocata del macedone.

12′ s.t. – Brutto intervento di Nestorovski su Cigarini: il Cagliari prova a risalire il campo con un calcio di punizione.

9′ s.t. – GRAN PARATA DI BRIGNOLI! Di piede il portiere respinge la conclusione di Farias. Il Palermo rischia, ma il gol sembra aver galvanizzato la formazione di Tedino.

7′ s.t. – GOL PALERMO! NESTOROVSKI! Il macedone trasforma il rigore e spiazza Cragno con il mancino.

6′ s.t. – RIGORE PER IL PALERMO!!! Fallo di Lykogiannis su Trajkovski dopo un disimpegno maldestro dei sardi.

3′ s.t. – OCCASIONE PALERMO! NESTOROVSKI! Azione sulla destra, il macedone entra in area e tira sul primo palo, grande parata di Cragno.

2′ s.t. – Primi movimenti sulle panchina: si scaldano nel Cagliari Sau, Bradaric e Padoin.

ORE 21.32: INIZIA LA RIPRESA! Nessun cambio nelle due formazioni.

ORE 21.16: FINE PRIMO TEMPO. Partenza aggressiva del Cagliari, che fin da subito schiaccia il Palermo nella propria metà campo e si rende maggiormente pericoloso. Il Palermo spreca un’occasione con Balogh poi subisce il gol di Pavoletti sugli sviluppi di una mischia in area. Il Palermo prova a reagire, ma al momento i sardi sembrano essere in controllo della gara.

45′ p.t. – 1 minuto di recupero. Cross di Faragò per Pavoletti, con Brignoli che in qualche modo devia in uscita. Salvi libera.

42′ p.t. – AMMONITO CIGARINI. In ritardo su Jajalo.

41′ p.t. – Squadre che cercano di rifiatare: il Cagliari palleggia mentre il Palermo aspetta la manovra offensiva dei sardi.

38′ p.t. – AMMONITO RAJKOVIC. In ritardo su Cigarini.

38′ p.t. – Rischio anche per Cragno, che smanaccia come può il cross di Salvi dalla sinistra.

37′ p.t. – CHE RISCHIO PER BRIGNOLI! Anticipato in uscita da Pavoletti, viene graziato da Farias che commette fallo in attacco. Che rischio!

33′ p.t. – Tentativo di reazione immediata del Palermo, con Fiordilino che prova a concludere sull’errore di Ceppitelli. Angolo per i rosanero.

31′ p.t. – GOL CAGLIARI. PAVOLETTI. Rajkovic ammette una deviazione e concede angolo ai sardi: azione insistita, Palermo che prova a rinviare ma la conclusione di Cigarini deviata favorisce Pavoletti che in mischia non sbaglia.

29′ p.t. – Cross sbagliato da Lykogiannis, ma ora il Palermo sembra aver trovato l’assetto ideale in fase difensiva. Il Cagliari fatica a concludere negli ultimi 16 metri. Poi lancio lungo a scavalcare Bellusci, attento Brignoli in uscita.

25′ p.t. – Faragò pericoloso sulla destra: rientra sul mancino e crossa per Ionita sul secondo palo, ma il tiro al volo del moldavo è sporco: Brignoli blocca in due tempi.

21′ p.t. – OCCASIONE PALERMO: conclusione dal limite di Jajalo che costringe Cragno all’intervento. Balogh sulla respinta calcia fuori dallo specchio.

18′ p.t. – Continua il forcing del Cagliari: angolo conquistato da Farias, il Palermo spazza via ma i sardi insistono poi colpo di testa di Ceppitelli, pallone alto.

16′ p.t. – Calcio di punizione a centrocampo per il Cagliari, con Rajkovic che spazza via sul tentativo di conclusione di Ceppitelli. Poi Barella prova il colpo di trivela, Brignoli è ancora attento e nega il gol al centrocampista avversario.

11′ p.t. – Ci prova ancora il Cagliari con Ionita, calcio d’angolo per i sardi. Buon ritmo in avvio: il Cagliari fa la partita, i rosanero provano a tenere alta la linea.

10′ p.t. – PAVOLETTI! Tacco di Barella per Castro e passaggio per l’attaccante dei sardi che tira con il mancino. Conclusione sporca che Brignoli riesce a bloccare.

7′ p.t. – Palermo che prova a proporsi in avanti: pallone di Trajkovski dalla sinistra per Nestorovski, ma il portiere Cragno è attento in anticipo.

6′ p.t. – Barella! Tiro dalla distanza per il giocatore del Cagliari, Brignoli blocca senza problemi la conclusione dal limite.

1′ p.t. – Subito Cagliari pericoloso con Ceppitelli! Subito partenza aggressiva dei sardi con Ceppitelli che sul cross di Cigarini non riesce a deviare in rete: colpo di testa alto.

ORE 20.30 – INIZIA LA PARTITA!

ORE 20.28 – Squadre in campo. Il Cagliari gioca con un’inedita terza maglia blu scuro con dettagli rossi, il Palermo in completo bianco.

Le formazioni ufficiali del match della Sardegna Arena (calcio d’inizio ore 20.30):

CAGLIARI: 28 Cragno; 24 Faragò, 56 Romagna, 23 Ceppitelli (cap.), 22 Lykogiannis; 29 Castro, 8 Cigarini, 18 Barella; 21 Ionita; 17 Farias, 30 Pavoletti. A disposizione: 12 Daga, 16 Aresti, 2 Pajac, 3 Andreolli, 4 Dessena, 6 Bradaric, 9 Cerri, 19 Pisacane, 20 Padoin, 25 Sau, 27 Deiola, 32 Han.

Allenatore: Rolando Maran.

PALERMO: 32 Brignoli; 14 Salvi, 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 27 Mazzotta; 35 Murawski, 8 Jajalo, 21 Fiordilino; 7 Trajkovski; 30 Nestorovski (cap.), 17 Balogh. A disposizione: 1 Alastra, 22 Pomini, 3 Rispoli, 4 Accardi, 9 Moreo, 11 Embalo, 13 Ingegneri, 23 Fiore, 24 Szyminski, 26 Santoro, 31 Pirrello, 33 Gallo.

Allenatore: Bruno Tedino.

ARBITRO: Paolo Valeri (Roma 2). Assistenti: Stefano Del Giovane (Albano Laziale) – Gianluca Sechi (Sassari).

Quarto ufficiale: Antonio Giua (Olbia).

