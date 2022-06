MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Jeremie Broh rientra alla base, a Palermo. Il centrocampista è reduce dalla promozione in B conquistata con il Sudtirol, che però ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto previsto nell’accordo con il club rosanero per il prestito annuale.

Come riportato da “Gianlucadimarzio.com”, il destino del giocatore – che rientra dunque in Sicilia per fine prestito – è ancora da scrivere: la società rosanero deciderà il suo futuro prossimamente.

Con la maglia del Sudtirol, Broh ha collezionato 4 gol e 1 assist in 36 presenze (la grande maggioranza da titolare); con i rosanero ha ancora un anno di contratto (scadenza giugno 2023).

