“Baldini resta in panchina e il Palermo fa spazio al City nel proprio Cda”. Scrive così Benedetto Giardina, che sottolinea sulle pagine del Giornale di Sicilia come cambierà il consiglio di amministrazione: Rinaldo Sagramola, come si apprende dai documenti depositati in camera di commercio, non risulta più amministratore delegato.

Oggi, Sagramola risulta essere “solo” direttore generale. Dietro a quest’operazione c’è ovviamente la mano del City Football Group, che potrebbe portare nel ruolo di amministratore delegato Gardini, che finora ha fatto da gancio fra il Palermo e la società con sede a Manchester.

Non ci saranno cambi, invece, nell’assetto dirigenziale, che sembra restare per com’è: Baldini, che ha aveva dichiarato di rimanere solo in caso di permanenza di Castagnini, è stato accontentato. L’area tecnica, dunque, rimarrà invariata, con gli stessi uomini che hanno portato i rosa nero in serie B. Questo, nonostante nei giorni scorsi si sia parlato di uomini di fiducia di Gardini, come Zamuner e De Franceschi.

Infine, come anticipato nei giorni scorsi, Dario Mirri manterrà una quota di minoranza nonostante l’arrivo dello sceicco Mansour. Il closing infine potrebbe arrivare l’1 luglio, se non addirittura prima, dato l’imminente inizio della prossima stagione di serie B.

