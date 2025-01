Calciomercato Catania: c’è Dini per la porta, piace Laezza

Il Catania è attivo sul mercato per rinforzare la rosa, concentrandosi in particolare sul ruolo di portiere. Andrea Dini del Catanzaro sembra il nome più vicino: il giocatore, classe 1996, accetterebbe volentieri il trasferimento in rossazzurro, ma il Catanzaro deve prima trovare un sostituto.

La cessione di Marius Adamonis al Südtirol ha aperto la strada all’arrivo di un nuovo estremo difensore. Tra i profili sondati c’è anche Vincenzo Fiorillo, ma con l’arrivo di Roberto Breda sulla panchina della Salernitana, il portiere potrebbe restare con i granata.

Con la trattativa per Fiorillo in bilico, Dini appare il candidato principale per difendere i pali del Catania. Il portiere, con esperienza in Serie C, rappresenterebbe una valida opzione per il club etneo. Le prossime ore saranno decisive per definire l’eventuale trasferimento, con il Catanzaro che al momento tiene aperte altre opzioni.





Sul fronte difensivo, il Catania ha messo gli occhi su Giuliano Laezza, attualmente in forza al Vicenza. Dopo un primo interessamento da parte del Trapani, la trattativa con i granata è finita in standby, aprendo uno spiraglio per il club etneo. Laezza, classe 1993, cerca garanzie professionali che il Catania sembra disposto a offrire con un contratto pluriennale. Tuttavia, il Vicenza vorrebbe trattenere il giocatore, rendendo il suo futuro ancora incerto.

