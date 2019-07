É già tempo di amichevoli estive, ma la bollente estate del calciomercato prosegue. Tutte le news, le trattative, i colpi e gli acquisti di Serie A, Serie B (e non solo) nella giornata di oggi, live minuto per minuto:

ORE 11.30 – Zidane scarica Gareth Bale: “Prima va via meglio è per lui e per noi”. Si apre l’asta per il fenomeno gallese.

ORE 11.00 – La Fiorentina di Commisso vuole il terzino spagnolo del Sassuolo, Pol Lirola. I neroverdi chiedono 12 milioni.

ORE 10.00 – Lazio, piace il talento del Salisburgo, Dominik Szoboszlai. Gli austriaci, però, chiedono 20 milioni per il centrocampista.

ORE 9.30 – Bologna, piace Hendrix del PSV. Otto milioni la richiesta degli olandesi.

ORE 9.15 – Higuain apre alla Roma. I due club sono vicini all’accordo e il “Pipita” apprezza lo sforzo del club della Capitale. La chiusura si avvicina.

ORE 9.12 – La Juve può salutare tre calciatori importanti: United e PSG su Dybala, ai saluti anche Khedira e Matuidi.

ORE 9.10 – Non decolla la trattativa tra Inter e Manchester United per Lukaku. I nerazzurri offrono 60 milioni di euro ma per i Reds la cifra non è sufficiente.

