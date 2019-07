“Qualcuno ha fatto scomparire il Palermo, non Zamparini” queste le poche ma pesanti parole dell’ex patron del Palermo, Maurizio Zamparini, che torna all’attacco del sistema calcio tramite le colonne del Giornale di Sicilia.

Zamparini ha tenuto a lungo il telefono staccato, bollente nelle ultime ore dopo la scarcerazione dagli arresti domiciliari degli ultimi sei mesi, dato che, con il Palermo ormai avviato al fallimento e il debito Alyssa-Mepal scaduto da tre settimane, non sussistevano più le motivazioni per non farlo comunicare con l’esterno.

E così l’ex patron è tornato a parlare e a manifestare il proprio sdegno per quello che sarebbe stato un vero e proprio teatrino alle spalle del club rosanero, promettendo battaglia e dando mandato ai propri legali per chiedere un risarcimento da 100 milioni di euro alla FIGC.

Sul fronte penale, Zamparini sarà libero di presenziare al processo che si terrà a Palermo il prossimo 18 settembre, ma la sua presenza – si legge sul Giornale di Sicilia – appare tutt’altro che scontata. Il patron, infatti, sembra non avere intenzione (per il momento) di ritornare in Sicilia.

Tra le pagine del quotidiano spazio anche alla corsa al nuovo Palermo con la volata finale tra Ferrero, l’accoppiata Mirri-Di Piazza e i nuovi interessamenti dal mondo arabo e cinese. Spazio anche al mercato degli ex rosanero con il Trabzonspor che ha offerto un contratto a Rajkovic e con Rispoli sempre nel mirino di Benevento e Salernitana.

