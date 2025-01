Calciomercato, non solo il Cagliari sulle tracce di Brunori: c’è anche il Venezia

Matteo Brunori potrebbe lasciare Palermo nella sessione invernale di calciomercato. È chiaro che la situazione del capitano è strettamente legata a quella della possibile rivoluzione in arrivo: se dovessero cambiare d.s. e/o allenatore, l’attaccante potrebbe anche restare, ma diverse società si stanno già muovendo.

È ormai noto l’interesse del Cagliari per Brunori. La società sarda cerca un attaccante da affiancare a Piccoli, titolare indiscusso in questo inizio di stagione. La pedina di scambio potrebbe essere Lapadula, un profilo che interesserebbe al Palermo vista l’incisività in Serie B dell’attaccante ex Milan.

In Serie A, un’altra società è interessata a Brunori. Si tratta del Venezia, che con il solo Pohjanpalo sta faticando in zona gol. Anche in questo caso si potrebbe concretizzare uno scambio con Gytkjær, che sta trovando pochissimo spazio in campionato.





Tutte le trattative sono però al momento subordinate agli sviluppi in casa Palermo. La società sta riflettendo in merito alle posizioni del direttore sportivo e dell’allenatore, il calciomercato è in evoluzione.

