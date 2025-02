Calciomercato Serie B: Sassuolo, Spezia e Samp molto attive. I ‘colpi’ più importanti

Si è chiusa una ricca sessione di calciomercato in Serie B. Tanti ‘colpi’ importanti e organici rivoluzionati. Ora la palla passa al campo, con diverse squadre che non dovranno dilapidare il lavoro svolto in sede di trattative.

I ‘colpi’ delle big

La Sampdoria ha lavorato per rafforzare la rosa con innesti mirati, puntellando la difesa con gli arrivi di Curto e Altare. A centrocampo, si è affidata a due certezze della categoria come Beruatto e Sibilli, mentre in attacco ha deciso di scommettere su Niang. Occhi puntati anche su Abiuso, un giovane di talento che avrà il tempo di dimostrare il suo valore. Per quanto riguarda la capolista Sassuolo, la necessità di grandi rivoluzioni non c’era, ma il club ha comunque aggiunto Mazzitelli, Verdi e Bonifazi, un mix ben bilanciato tra esperienza e prospettiva che riflette la strategia sempre accorta di Carnevali.

Lo Spezia ha probabilmente messo a segno uno dei colpi più importanti del mercato di Serie B: l’arrivo di Lapadula. Inoltre, il ritorno di Chichizola tra i pali si sta già rivelando una mossa azzeccata. Il Pisa, invece, ha puntato su Solbakken e Meister, due profili ancora da scoprire, mentre Castellini rappresenta un rinforzo di grande affidabilità per la difesa.





Bari, Catanzaro e Cremonese: scelte strategiche per i playoff

Il Bari ha operato con decisione, mettendo a segno tre colpi importanti con l’arrivo di Pereiro, Maggiore e Bonfanti. Fondamentale, inoltre, la capacità di trattenere Dorval, nonostante le pressioni di Aurelio De Laurentiis, intenzionato a portarlo a Napoli. Il Brescia, invece, ha vissuto un mercato più contenuto, riuscendo a strappare soltanto D’Andrea. Sul fronte della Carrarese, il mercato ha portato tre innesti interessanti: Milanese, Manzari e Torregrossa. Quest’ultimo potrebbe rivelarsi un valore aggiunto per il reparto offensivo.

Nel Catanzaro, la scommessa su Quagliata sta già dando i suoi frutti, mentre il Cesena ha effettuato un mercato da rivedere, con Saric, La Gumina e Russo come principali arrivi. La Cremonese si è rinforzata con Valoti, Gelli e Azzi, ma ha perso pezzi importanti come Quagliata e Sernicola. L’attaccante Gytkjaer, corteggiato fino all’ultimo, è sfumato, lasciando un vuoto che dovrà essere colmato con le risorse già in rosa.

Rinforzi per Frosinone, Mantova e Südtirol

Il Frosinone ha aggiunto giocatori di esperienza e qualità come Di Chiara, Koutsoupias, Kone e Bohinen. La Juve Stabia ha puntato sulla continuità, riuscendo a trattenere Adorante e rinforzando l’attacco con Dubivskas. Il Mantova, invece, si è affidato a Giordano e Paoletti per migliorare la rosa e continuare a sorprendere in campionato.

Il Modena ha scelto di sacrificare Abiuso per assicurarsi Vulikic, mentre la Reggiana ha aggiunto Sosa per aumentare le alternative difensive. La Salernitana di Valentini ha fatto un mercato ambizioso, assicurandosi Christensen, Raimondo e Cerri, oltre a giocatori di spessore come Caligara, Lochoshvili, Girelli e Corazza. Anche il Südtirol ha lavorato bene, con innesti mirati tra giovani e veterani: Vergani e Gori sono prospetti interessanti, mentre Pyyhtiä ha avuto un impatto immediato. Barreca, Veseli, Adamonis e Belardinelli portano esperienza e solidità, fondamentali per gli obiettivi stagionali del club.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO GETTA LA ‘MASCHERA’