In attesa del verdetto. Si è conclusa l’udienza presso il Tar del Lazio in merito al caos legato al format della Serie B, con le “ripescabili” che chiedono ai giudici amministrativi di considerare ammissibili i propri ricorsi in sede di giustizia sportiva e ottenere una decisione.

FROSINONE – PALERMO: TERMINATA L’UDIENZA AL TAR. I DETTAGLI DEL RICORSO

Intervistato da Gianlucadimarzio.com, l’Avvocato De Rensis, legale del Siena, afferma: “Entro oggi il TAR si esprimerà se dovremo andare al TFN o al Collegio di Garanzia. Per noi cambia poco. La questione più importante è il metodo più che il merito. Tutti i giorni vediamo decisioni che potrebbero non piacerci, ma vanno rispettate”.

E aggiunge: “Dal momento che ci battiamo per la tutela del diritto voglio che sia rispettato. Sono cambiate le regole dal momento che Fabbricini il 22 agosto ha detto che la Serie B doveva essere a 22 squadre. Oltre a questo vengono trattenute le fideiussioni per 1 milione e 900 mila euro, che ancora non ci sono state ridate”.

