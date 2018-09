I giorni della verità, per il Palermo e non solo. Si va in campo per le gare del turno infrasettimanale ma la testa è anche al Tar del Lazio dove si consuma l’ennesimo capitolo dell’estate folle del calcio italiano. Si parte mercoledì 26 settembre alle 9.30 con i ricorsi presentati dalla Pro Vercelli e a cui “aderiranno” le altre squadre coinvolte, poi toccherà al Palermo.

PALERMO, UN MERCOLEDÌ CRUCIALE: CDA E RICORSO AL TAR

Il Palermo e i suoi legali discuteranno il ricorso in merito al caso Frosinone, società che secondo il Coni andava punita severamente in base all’art.17 (cioè la sconfitta a tavolino): le speranze sono poche, ma la partita per la riammissione in A (in sovrannumero o al posto dei ciociari) resta aperta, oltre alla potenziale richiesta di risarcimento danni, qualora le richieste dei rosa non venissero accolte.

LA STRATEGIA DEL PALERMO PER RIAVERE LA SERIE A

E poi c’è il caos legato al format della Serie B e ai possibili ripescaggi: le squadre direttamente coinvolte sono 5 (Ternana, Pro Vercelli, Siena, Novara e Catania) ma dopo una lunga di scia di sentenze e contro-sentenze, istanza cautelari accordate e poi smentite, è difficile fare previsioni. Tutto sembra possibile: dalla conferma della Serie B a 19 ad un campionato a 22 (con la battaglia successiva per determinare chi ha il diritto al ripescaggio, fino anche ad una maxi Serie B a 25 nel caso in cui anche la Virtus Entella (dopo la sentenza Cesena) venisse riammessa.

La situazione è sempre più caotica, con il Novara che alla vigilia dell’udienza del Tar del Lazio ha presentato un’altra istanza alla Figc: la richiesta di ammissione in sovrannumero alla Serie B. A riportare l’indiscrezione è La Stampa, secondo cui il club piemontese ha condizionato la richiesta all’esito della vicenda legata alla Virtus Entella, che potrebbe beneficiare della sentenza del Coni contro cui invece hanno fatto ricorso Figc e Lega di Serie B. Se la Virtus Entella venisse riammessa in Serie B (in virtù di una penalizzazione da infliggere al Cesena nella scorsa stagione di B) il Novara chiederebbe la riammissione in sovrannumero. Un caos senza fine.

