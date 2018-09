42′ p.t. – Lazio ancora pericolosa sulle fasce con De Angelis, che piazza il cross in area: Rezzi manca di pochissimo la deviazione vincente.

34′ p.t – CAMBIO NELLA LAZIO: esce Petricca (per infortunio), entra Shoti.

32′ p.t. – Occasione per la Lazio: azione personale di Czyz, ma il suo tiro cross è facile preda di Al Tumi.

25′ p.t. – La partita non si sblocca. Squadre ben disposte in campo, ma tanti errori per entrambi gli schieramenti.

16′ p.t. – Il Palermo prova a farsi vedere in attacco con Mendola: conclusione da fuori bloccata dal portiere Alia. Grande equilibrio in questa prima fase di partita.

8′ p.t. – Prosegue la fase di studio fra le due squadre, mentre rimane a terra il terzino della Lazio Petricca dopo un contrasto.

3′ p.t. – Il Palermo si schiera con una formazione trasformata rispetto al 5-0 subito contro l’Atalanta: 3-5-2 per Scurto che conferma solo Mirko Gallo, Ruggiero e Louka.

ORE 14.30: INIZIA LA PARTITA. Il Palermo attacca da destra verso sinistra.

ORE 14.27: Squadre in campo al Pasqualino di Carini. Tra poco il via alla partita.

Parte la Coppa Italia Primavera ed è subito dentro o fuori. Per il Palermo, allenato da Giuseppe Scurto, l’esordio è contro la Lazio (campione d’Italia nel 2013 ma ora retrocessa in primavera 2): il primo turno si gioca in gara unica e sarà ad eliminazione diretta, con eventuali tempi supplementari e rigori in caso di parità al 90′.

Ecco le formazioni ufficiali, a seguire su Stadionews la diretta testuale con aggiornamenti live dallo stadio Pasqualino di Carini (calcio d’inizio ore 14.30).

PALERMO (3-5-2): Al Tumi; Fradella, Angileri, Gallo; Marchese, Leonardi, Gambino, Ruggiero, Mendola; Louka, Minacori. A disp.: Avogadri, Petrucci, De Marino, Santoro, Garofalo, Sicuro, Rizzo, Lucera, Cannavo, Birligea, Bruno, Montaperto. All.: Giuseppe Scurto

LAZIO (4-4-2): Alia; De Angelis, Kalaj, Baxevanos, Petricca; Czyz, Bianchi, Mohamed, Falbo; Capanni, Rezzi. A disp.: Marocco, Franco, Francucci, Arapi, Shoti, Cerbara, Cesaroni, Scaffidi. All.: Valter Bonacina

Arbitro: Fabio Pirrotta (sez. Barcellona Pozzo di Gotto). Ass.: Giuseppe Trischitta e Milos Tamasello.

