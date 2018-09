ORE 16.18 – Termina il primo tempo. Poco Palermo, tanta Atalanta. Rosanero sotto 3-0 con tre gol di testa da parte dei neroazzurri.

45′ p.t. – Due minuti di recupero.

39′ p.t. – Si rivede in avanti l’Atalanta: tentativo di Colley sporcato in angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi del corner.

31′ p.t. – Il neo entrato Mendola tenta la conclusione dalla distanza, palla deviata che va a lato con Carnsecchi battuto. Fortunata l’Atalanta.

29′ p.t. – Palermo vicinissimo al 3-1, gran palla di Santoro per Louka che stacca di testa: salva Carnesecchi.

28′ p.t. – Cannavò prova a impensierire Carnesecchi che però devia in angolo.

27′ p.t. – Subito un cambio nel Palermo, esce Lucera che sembrava uno dei migliori dei suoi, dentro Mendola.

24′ p.t. – Atalanta vicina al poker, Avogadri salva su Piccoli.

22′ p.t. – TRIS ATALANTA, ANCORA BETTELLA! Doppietta del difensore neroazzurro che stacca ancora bene di testa su un angolo dalla destra. 3-0 Atalanta, tre reti di testa. Palermo in bambola.

20′ p.t. – Palermo vicino al 2-1! Botta con il destro di Santoro dalla distanza e palla fuori di pochissimo.

18′ p.t. – Ci prova il Palermo con un tentativo sbilenco di Cannavò. Palla altissima.

13′ p.t. – RADDOPPIO ATALANTA, PICCOLI! Gol molto simile a quello precedente, stavolta il cross arriva dalla destra e un altro stacco di testa, questa volta di Piccoli, condanna i rosanero a un doppio svantaggio.

11′ p.t. – BETTELLA! VANTAGGIO ATALANTA: Cross dalla sinistra e Bettella, che era rimasto in avanti sugli sviluppi di un calcio d’angolo, trova un grande stacco di testa che si insacca nell’angolo alto a sinistra. 1-0 Atalanta.

10′ p.t. – Prova ad affondare il colpo l’Atalanta: combinazione Colley-Kulusevski ma chiude la difesa rosanero.

5′ p.t. – Si studiano le due squadre. Il Palermo si difende con ordine e prova a ripartire.

ORE 15.31 – Inizia il match. Il Palermo attacca da destra verso sinistra.

ORE 15.29 – Squadre in campo. Atalanta con la classica maglia neroazzurra, Palermo in completo bianco.

Subito un altro esame importante per il Palermo in Primavera 1: dopo la vittoria al debutto in campionato con il Torino, i ragazzi allenati da Giuseppe Scurto scendono in campo al centro sportivo di Zingonia per sfidare l’Atalanta.

Le formazioni ufficiali:



Atalanta: Carnesecchi, Zortea, Brogni, Del Prato, Guth, Bettella, Peli, Colpani, Piccoli, Kulusevski, Colley. A disposizione: Piccirillo, Corna, Heidenreich, Okoli, Girgi, Gyabuaa, Da Riva, Kraja, Cambiaghi, Nivokazi, Babbi, Traore. Allenatore: Massimo Brambilla.

Palermo: Avogadri, Rizzo, Petrucci, De Marino, M. Gallo; Ruggiero, Sicuro, Santoro, Cannavò; Lucera (dal 27′ p.t. Mendola), Louka. A disposizione: Bruno, Gambino, Fradella, Angileri, Minacori, Leonardi, Mendola, Montaperto, Birligea. Allenatore: Giuseppe Scurto.

Arbitro: De Santis di Lecce (assistenti Trinchieri di Milano e Feraboli di Brescia).

