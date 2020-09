Continua il caos in quel di Trapani. Dopo la nota dei calciatori in cui viene affermato che la “nuova” proprietà non è in grado di organizzare gli allenamenti, i dipendenti della società stanno andando sempre più verso la scelta di presentare l’istanza di fallimento.

Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, oltre ai 17 dipendenti, anche un fornitore avrebbe presentato un’instanza: il debito complessivo è di 126.000 euro.





E intanto Alivision sta trattando con Simone Pillisio, imprenditore lombardo che insieme a Claudio Anellucci (agente Fifa) ha intenzione di rilevare le quote del club. Trattativa che, nel caso in cui andasse in porto, segnerebbe l’addio di Pellino, appena arrivato. Il neo presidente ha indetto una conferenza stampa per spiegare la difficile situazione, con la squadra che continua a non allenarsi con il campionato alle porte.