Altra conferenza stampa in casa Reggina. Questa volta a parlare è stato il presidente del club Marcello Cardona che, dopo aver comunicato che la società non farà un ulteriore ricorso per la penalizzazione subita (qui i dettagli), ha ribadito la solidità finanziaria della quale gode oggi la squadra calabrese.

“Guardiamo sempre il lato positivo – ha detto – società senza debiti, squadra dentro ai playoff. In ogni caso siamo dentro un ordinamento sportivo e quindi bisogna avere un certo rispetto dello stesso ordinamento. Non abbiamo mai avuto nei processi sportivi sanzioni massime, in entrambi i gradi. Abbiamo fatto una valutazione a 360 gradi”.

“Ho comunicato stamattina la decisione di non proporre ricorso al Coni al presidente Balata – ha aggiunto – non c’è stato alcun patto con nessuno, noi vogliamo che i playoff vengano disputati, anche perché ci siamo anche noi dentro. Loro hanno capito subito che facciamo le cose legalmente, poi ognuno deve difendere i propri principi”.

Sulla situazione finanziaria del club: “Reggio Calabria ha trovato un imprenditore che si é accollato un debito pazzesco. La situazione era drammatica e dopo aver discusso con i creditori, si é deciso di rivolgersi al Tribunale di Reggio Calabria per la presentazione del piano di ristrutturazione del debito. Sono giunte le scadenze e sappiamo tutto quello che é successo”.

