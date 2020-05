E’ tornato a parlare Enrico Castellacci. Il presidente dell’associazione italiana medici del calcio ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoMercatoWeb, in cui indica un problema legato alla ripartenza del campionato.

“Iniziare la Serie A? Ok, ma il difficile è portarla in fondo – afferma Castellacci – Ci vuole una sintesi politica tra scienza e fattibilità. Linee chiare ed applicabili, altrimenti non ci sarebbe senso logico. Doveroso, dovranno farlo.







Poi Castellacci ricorda: “Si stanno scordando che gli allenamenti lo dovranno fare anche le società di Serie B e C, o le lasciano alla volontà di Dio?”.