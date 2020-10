Kevin Biondi, nonostante la giovane età (classe 1999), si sta ritagliando uno spazio importante nel Catania di Raffaele. Il giocatore, intervistato per ‘La Sicilia’, dimostra anche una buona personalità quando parla delle favorite del Girone C.

“Sicuramente Ternana e Bari sono ben attrezzate ma non imbattibili – afferma – noi siamo una squadra nuova che ha bisogno di giocare per trovare l’amalgama, inoltre dobbiamo migliorare sotto alcuni aspetti. Non siamo tra le favorite e questo può essere un vantaggio, io credo che faremo qualcosa di importante”.





“Ringrazio la società per avermi dato fiducia – continua – mi hanno fatto piacere gli interessamenti delle altre squadre ma io volevo giocare per la squadra della mia città e sono felice qui”.

