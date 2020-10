Antonio Piccolo potrebbe essere un nuovo rinforzo per Il Catania guidato da Giuseppe Raffaele. L’esterno offensivo, secondo quanto raccolto dalla redazione di Catanista.eu, sarebbe infatti a un passo dai rossazzurri. L’ex Cremonese starebbe proprio per firmare: è, infatti, solo questione di tempo per vederlo in Sicilia. Già già domani potrebbe quindi sbarcare in città.

Piccolo, classe ’88, è un attaccante esperto, in grado far salire la squadra e di attaccare la profondità. Nella passata stagione di Serie B con la Cremonese, ha messo a segno tre gol e un assist in quindici presenze. Il suo profilo durante quest’ultima finestra di mercato era stato accostato anche al Palermo.





Diversa, invece, la trattativa per il ritorno di Spolli in rossazzurro. Il 37enne argentino è al momento svincolato ed era trapelato un suo interesse per il ritorno nel club alla corte di Raffaele. Nelle ultime ore, invece, per il difensore sarebbe vicino il ritiro dai campi.

