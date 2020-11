Parla Giovanni Pinto. Il difensore del Catania ha parlato a Sport Sicilia Prewiew, trasmissione di Telecolor, del derby pareggiato contro il Palermo, vissuto come una vera e propria sconfitta.

“A Palermo abbiamo faticato parecchio sotto il profilo dell’atteggiamento, loro arrivavano quasi sempre primi sulle seconde palle – afferma Pinto -, avevamo difficoltà ad uscire dalla nostra metà campo facendo spesso ricorso ai lanci lunghi. Palermo più determinato. Avevamo paura di giocare la palla, poca personalità nel cercare di produrre un’azione“.





Molti rimproveri per gli etnei: “Non dovevamo presentarci in quelle condizioni. Non fa piacere, questo pari nel derby lo abbiamo vissuto come una sconfitta. Guardando la situazione a 360 gradi, però, c’è da dire che il Palermo con la stessa squadra ha vinto a Castellammare. Quindi parliamo comunque di una formazione importante“.

