Dopo due anni e mezzo, Andrea Russotto torna al Catania. Il giocatore è stato ceduto a titolo definitivo dalla Cavese e ha firmato con il club etneo un contratto fino al giugno 2022.

Il comunicato: “Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Cavese 1919 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Russotto, nato a Roma il 25 maggio 1988. L’attaccante, che si lega al nostro club fino al 30 giugno 2022, indosserà nuovamente la maglia rossazzurra dopo le recenti parentesi con la squadra di Cava de’ Tirreni (40 presenze e 8 reti in Serie C) e con la Sambenedettese. Dal 2015 al 2018, Andrea ha sommato le sue prime 91 gare con il Catania, firmando 16 gol e 14 assist”.





“Cresciuto nelle giovanili della Lazio e distintosi positivamente all’esordio nel calcio professionistico in Svizzera con il Bellinzona, Russotto vanta esperienze in Serie A e in Serie B con il Treviso, il Napoli, il Crotone e il Livorno, nonché una lunga trafila nelle nazionali giovanili, dall’Under 15 all’Under 21, con una presenza nell’Italia Olimpica. Ha indossato, inoltre, le maglie della Salernitana, della Carrarese e del Catanzaro”.

