Alle ore 12:00 di venerdì 4 marzo, sono scaduti i termini per la seconda asta fallimentare del Calcio Catania. Ore di attesa dunque per conoscere il destino del ramo sportivo d’azienda del club etneo (quello che fa riferimento diretto alla squadra rossoazzurra). Al momento sarebbe confermata solo una offerta; quella di Benedetto Mancini.

Le buste saranno aperte ufficialmente in Tribunale (come previsto dal bando) alle ore 16:00 di oggi, ma secondo quanto riportato dall’edizione online del quotidiano “La Sicilia” non ci sarebbero altre offerte presentate da altri soggetti. Qualora l’offerta di Mancini fosse valida e fosse l’unica presentata, la società di Mancini si aggiudicherebbe automaticamente (senza asta, dunque) il ramo d’azienda del Catania.

In merito alla posizione di Mancini sono circolate in mattinata varie indiscrezioni: la società che materialmente acquisirebbe la squadra (la “F.C. Catania 1946 Srl”) avrebbe infatti ultimato in mattinata la iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Catania. Prima della scadenza dei termini del bando, però, la stessa società risultava ancora dotata di un capitale sociale di 10 mila euro (cioè il minimo di legge per l’apertura di una Srl ordinaria); il bando impone che la società offerente abbia un capitale sociale interamente versato non inferiore al prezzo base d’asta, che è di 500 mila euro.

