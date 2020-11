Parla Joe Tacopina. L’italoamericano, ormai a un passo dall’essere il nuovo proprietario del Catania, ha visto il derby di Sicilia e ha commentato la prestazione dei suoi a La Sicilia.

“Derby col Palermo? Poteva andare meglio – afferma Tacopina -, io ho tifato sino alla fine quando con un pizzico di fortuna il Catania avrebbe potuto vincere la partita. Bella prestazione comunque quella del Palermo che nonostante le tante assenze non si è fermato un attimo“.





Sulla buona conclusione della discussione avviata per l’acquisizione, l’imprenditore è chiaro: “Le trattative non si concludono dall’oggi al domani, ma gli incontri tra i nostri avvocati e quelli della Sigi sono serviti a trovare un accordo di massima. Speriamo di concludere presto. Non è ancora il momento ed è anche prematuro entrare nei dettagli, ma assicuro che abbiamo trovato l’accordo e ora stiamo solo aspettando una relazione dal gruppo Sigi sulla riduzione del debito”.

