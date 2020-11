ORE 21.46 – FINE PRIMO TEMPO: ancora scaramucce tra Pinto e Almici, poi anche gli altri giocatori delle due squadre si scambiano qualche parola di troppo. La situazione poi torna alla normalità. Palermo in vantaggio alla fine del primo tempo: Kanoute a segno; di Saraniti e Valente le altre grandi occasioni per i rosa (che sono in campo nonostante siano decimati dal Covid e senza cambi in panchina).

43′ p.t. – VALENTE!!!!! Altra occasione per il Palermo, con Martin che trova l’imbucata in area per Valente che taglia dalla sinistra e riesce a sorprendere la difesa: conclusione larga, ma grande occasione per i rosa.





42′ p.t. – AMMONITO ALMICI. Contatto con Pinto che cade a terra vistosamente.

40′ p.t. – Gestione maldestra del possesso sull’asse Martin-Saraniti, ma il Catania non ne approfitta. Palermo che cerca di risalire il campo con un lancio lungo.

38′ p.t. – SARANITI! Pallone rasoterra dalla sinistra per l’attaccante palermitano, che tenta a girare verso la porta di prima con il sinistro dal limite: pallone largo.

35′ p.t. – Dall’Oglio cerca la combinazione con Reginaldo, ma Marconi difende e permette a Pelagotti di spazzare. Il Catania cerca ancora l’imbucata, ma il pallone finisce ancora tra le mani del portiere rosanero. Palermo che prova a gestire le energie in questo finale di primo tempo.

32′ p.t. – AMMONITO PINTO. Colpo a palla lontana su Almici in area.

31′ p.t. – Marconi resta per un attimo a terra dopo un contrasto aereo, poi pur zoppicante si rialza. Saraniti intanto vede Martinez fuori dai pali e tenta la prodezza: pallone largo.

30′ p.t. – AMMONITO ODJER. Dopo aver perso palla è costretto al fallo tattico su Dall’Oglio.

26′ p.t. – Ancora Palermo pericoloso in attacco, ancora con un cross dalla destra: Rauti sbuca sul secondo palo, ma liscia la conclusione al volo, poi l’arbitro fischia fallo in attacco su un contrasto in area.

24′ p.t. – SARANITI!!!!!!! CHE OCCASIONE!!!!! Incredibile occasione per il raddoppio per il Palermo: Almici batte in mezzo, Odjer si avventa sul pallone spazzato via. La conclusione finisce sui piedi di Saraniti, che solo davanti al portiere spara in curva!

21′ p.t. – Il Palermo vince una serie di duelli e poi si distende sulla destra con Almici: cross dalla destra, ma la difesa del Catania spazza via. Rosanero che restano in possesso.

18′ p.t. – Il Catania prova a reagire sull’asse Reginaldo – Pecorino: sponda del brasiliano per l’attaccante catanese, ma i centrali chiudono e permettono a Pelagotti di bloccare in uscita.

15′ p.t. – GOL PALERMO! KANOUTE! Calcio d’angolo conquistato da Odjer sulla destra: battuta in mezzo per Marconi che spizza di testa, Saraniti si divora un gol fatto, ma Martinez non trattiene e Kanoute ribadisce in rete. Palermo in vantaggio!

11′ p.t. – CLAITON! Prima conclusione verso lo specchio della porta per il Catania: calcio d’angolo dalla destra che sfila e il centrale tenta di colpire da dentro l’area con il sinistro. Conclusione larga.

10′ p.t. – Palermo che cerca di far sentire il fisico e lottare su ogni pallone a centrocampo, ma appena il Palermo perde palla il Catania riesce rapidamente a raggiungere la trequarti rosanero.

8′ p.t. – Almici conquista calcio di punizione sulla destra e si incarica della battuta: pallone in mezzo per Kanoute, che prova a girare di testa ma il suo pallone termina direttamente sul fondo sul secondo palo.

5′ p.t. – Il Palermo prova a incidere su una seconda palla, ma Rauti non controlla il pallone servito da Odjer e poi commette fallo.

4′ p.t. – Il Palermo prova a muovere palla da dietro, il Catania attende nella propria metà campo l’occasione per ripartire.

1′ p.t. – Disimpegno impreciso di Valente per Marconi, che in modo ruvido ferma Reginaldo: non c’è fallo, l’attaccante etneo resta a terra poi si rialza.

ORE 21.00 – INIZIA IL DERBY. Il Palermo batte il calcio d’inizio e attacca nel primo da tempo da sinistra verso destra.

ORE 20.58 – Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Palermo in maglia rosa e pantaloncini neri, Catania in maglia rossazzurra e pantaloncini blu.

ORE 20.44 – Riscaldamento finito. Tra poco l’ingresso in campo.

ORE 20.20 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Il derby più strano di sempre, senza dubbio. Palermo e Catania si affrontano nel posticipo della 9a giornata ma il Coronavirus influenza ancora la partita: i rosa, infatti, sono soltanto in tredici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio ore 21.00):

PALERMO (4-2-3-1): 1 Pelagotti; 29 Almici, 5 Palazzi, 15 Marconi, 3 Corrado; 19 Odjer, 8 Martin (C.); 20 Kanoute, 23 Rauti, 14 Valente; 9 Saraniti.

Allenatore: Boscaglia.

A disposizione: 22 Matranga

CATANIA (3-5-2): 22 Martinez; 18 Tonucci, 3 Claiton, 5 Silvestri (C.); 26 Calapai, 8 Rosaia, 15 Maldonado, 23 Dall’Oglio, 20 Pinto; 10 Reginaldo, 31 Pecorino.

Allenatore: Raffaele.

A disposizione: 12 Della Valle, 32 Confente, 6 Welbeck, 7 Gatto, 11 Vrikkis, 13 Izco, 17 Piovanello, 19 Manneh, 21 Biondi, 28 Emmausso, 29 Zanchi, 33 Panebianco.

ARBITRO: Luca Zufferli (Udine).

ASSISTENTI: Dario Garzelli (Livorno) e Francesco Santi (Prato).

QUARTO UOMO: Francesco Cosso (Reggio Calabria).

