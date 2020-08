Joe Tacopina vicino ad entrare a far parte del Calcio Catania. Ieri, come riportato sulle colonne del Giornale di Sicilia, si è tenuto un incontro alle 18.30 tra l’imprenditore italo-americano e la Sigi a Torre del Grifo.

Tacopina ha trascorso qualche giorno in città per controllare la situazione e analizzare il business del quale potrebbe far parte a breve. I membri della Sigi erano inizialmente ostili nei confronti dell’imprenditore e il suo ingresso con una quota consistente che potrebbe sconvolgere gli equilibri societari.





Prima di assegnare nuovi “ruoli”, bisognerà comunque risolvere l’oneroso contratto di Lo Monaco, tutt’ora direttore generale dei rossazzurri.

