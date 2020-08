“Un martello che non accenna a fermarsi e che non lo farà per le prossime due settimane”. Queste le parole di Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia per analizzare Boscaglia e i suoi primi giorni di allenamento in ritiro a Petralia. L’allenatore, infatti, ha ormai imposto i suoi ritmi (serrati) su tutti i fronti: tattico, tecnico e psicologico.

L’idea di base è che servirà una squadra pronta al sacrificio per raggiungere la promozione, per questo il Palermo di Boscaglia “deve correre”. In tutti i sensi. Anche “subito dopo una pausa per bere durante l’allenamento”.





Bosacaglia, quindi, sta spronando tutti i suoi calciatori. Agli attaccanti chiede di svariare, ai centrocampisti di muoversi e ai difensori movimenti sincroni. Bisognerà dare tutto, “perché nessuno ha il posto assicurato”. Scrive Giardina.

LEGGI ANCHE

GAZZETTA – “PALERMO, VALENTE FINALMENTE PUO’ ARRIVARE IN B”

LE PAROLE DI LUCCA

L’INTERVISTA A SILIPO